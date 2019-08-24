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Tartışığı Eşini Silahla Vurdu!

Dün tüm Türkiye'nin gündemine oturan vahşice öldürülen Emine Bulut'un ardından Bursa'da 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen bir kadın, evde tartışığı eşi tarafından vuruldu.

Gündem 24.08.2019, 09:29 Billdrt
Tartışığı Eşini Silahla Vurdu!

Emine Bulut cinayeti sonrasında, Bursa'da 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen 45 yaşındaki Esengül T. isimli kadın, evde tartışığı eşi Serdar T. tarafından tabancayla vuruldu. Esengül T. ayaklarına isabet eden 2 mermiyle yaralanırken, polis ekipleri ateşledikten sonra kaçan eşin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla cezaevine giren ve 10 gün önce tahliyesine karar verilen Esengül T. isimli kadın ve eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebep sonucunda tartışma çıktı. Tartışmanın git gide şiddetini artırması üzerine kan çıktı.

Kurşun Yağmuruna Tuttu

Evde kimsenin bulunmadığı esnada yaşanan tartışma esnasında yapılan iddialara göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T. isimli şahıs eşini kurşun yağmuruna tuttu. Esengül T. kanlar içerisinde kalırken, silahı ateşleyen ve kadını öldürmek isteyen Serdar T. ise hızla olay yernden kaçtı. Silah seslerinin üzerine apartmandaki komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular.

Hayati Tehlikesi Yok

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelenin yapıldığı Esengül T. çağrılan ambulansla birlikte hemen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayaklarına iki mermi isabet ettiği tespt edilen talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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