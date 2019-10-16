TBB olağanüstü seçimli genel kurula mı gidiyor?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun son dönemde ki çıkışları ve yargı reformu destekleri ile diğer baroların bu konuda rahatsız olduğu biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki Adli yıl açılışına da bazı barolar katılım göstermemişti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise acaba TBB'de başkanlık seçimimi olacak sorusunu aklına getirdi.Cihan Aydın'ın paylaşımı şöyle;

''TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk.''