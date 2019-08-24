Tecavüz Mağduru Emre'nin İntihar Etmeden Önceki Sözleri Ortaya Çıktı!
Tekirdağ'da 25 yaşındaki Emre isimli şahıs, V.T. isimli bir akrabalarının kendisine 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak hayatına son verdi.
Tekirdağ Çorlu ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019 tarihinde Çorlu'da yer alan bir sitenin 15. katındaki evlerinin camından atlayarak hayata gözlerini yumdu. Ahmet Emre Yıldır, intihar etmeden 1 ay önce ailesine 2002 ila 2003 yılları arasında evlerinde kalan V.T. isimli bir akrabaları tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu ve bu istismarın 9 yıl boyunca devam ettiğini anlattı.
Ahmet Emre Yıldır, ailesiyle durumu paylaştıktan sonra 6 Mart 2018 tarihinde V.T. ile yaptığı görüşmenin ses kaydıyla birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fakat söz konusu suç duyurusu, Emre Yıldır'ın intihar etmesinden sonra ancak işleme alınabildi...
"Bu Pislikten Arınamıyorum"
Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi ise suç duyurusunun ardından Emre'nin psikolojisinin ciddi anlamda bozulduğunu, adli sürecin başlamaması ve her geçen gün uzamasıyla da birlikte Emre'nin bunalıma girdiğini, her gün annesine "Neden dönmüyorlar, bu insan neden serbest dolaşıyor" tarzında sorular sorduğunu, sık sık ağladığını, "benim sonum ne olacak" dediğini, sürekli banyoya girip duş aldığını ve bu pislikten arınamıyorum anne dediğini açıkladı.
|İmsak
|04:30
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Burnley
|2
|3
|12. Aston Villa
|3
|3
|13. Norwich City
|3
|3
|14. Leicester City
|2
|2
|15. Wolverhampton
|2
|2
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0