Tecavüz Mağduru Emre'nin İntihar Etmeden Önceki Sözleri Ortaya Çıktı!

Tekirdağ Çorlu ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019 tarihinde Çorlu'da yer alan bir sitenin 15. katındaki evlerinin camından atlayarak hayata gözlerini yumdu. Ahmet Emre Yıldır, intihar etmeden 1 ay önce ailesine 2002 ila 2003 yılları arasında evlerinde kalan V.T. isimli bir akrabaları tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu ve bu istismarın 9 yıl boyunca devam ettiğini anlattı.

Ahmet Emre Yıldır, ailesiyle durumu paylaştıktan sonra 6 Mart 2018 tarihinde V.T. ile yaptığı görüşmenin ses kaydıyla birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fakat söz konusu suç duyurusu, Emre Yıldır'ın intihar etmesinden sonra ancak işleme alınabildi...

"Bu Pislikten Arınamıyorum"

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı sebebiyle V.T., Emre Yıldır'ın intihar etmesinden yaklaşık olarak 2 gün sonra 1 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle birlikte yargılanan V.T., ilk duruşmada 8 Ağustos tarihinde tahliye edilerek dışarı çıkarıldı.

Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi ise suç duyurusunun ardından Emre'nin psikolojisinin ciddi anlamda bozulduğunu, adli sürecin başlamaması ve her geçen gün uzamasıyla da birlikte Emre'nin bunalıma girdiğini, her gün annesine "Neden dönmüyorlar, bu insan neden serbest dolaşıyor" tarzında sorular sorduğunu, sık sık ağladığını, "benim sonum ne olacak" dediğini, sürekli banyoya girip duş aldığını ve bu pislikten arınamıyorum anne dediğini açıkladı.