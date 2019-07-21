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Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz.

Gündem 21.07.2019, 20:13 Emir Yılmaz
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı

Yunanistan Başbakanı: "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." dedi.

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Yunan Başbakan Miçotakis: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum

"Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor.

#Kiriakos Miçotakis #Yunanistan Başbakanı #Tayyip Erdoğan #Yunanistan Başbakanından çağrı #cesur adım çağrısı
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