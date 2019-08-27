Son Dakika
‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"
Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
Günün özeti - 27 Ağustos 2019
Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”

Tekirdağ'da Öğretmen Dehşeti: Öğrenci Velisine Pompalı Tüfekle Saldırdı!

Tekirdağ Çorlu ilçesinde, S.A. isimli bir öğretmen, tartışmaya girdiği öğrenci velisini pompalı tüfekle vurdu.

Gündem 27.08.2019, 17:00 27.08.2019, 17:37 Billdrt
Tekirdağ'da Öğretmen Dehşeti: Öğrenci Velisine Pompalı Tüfekle Saldırdı!
banner63

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde yer alan marketin işletmecisi olan R.S., oğlu Y.S.'nin öğretmeni S.A.'nın işyerine geldiği esnada, kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polis ekiplerine şikayet eti.

Polis ekipleri tarafından öğretmen hakkında işletme başlatılırken durumu öğrenen S.A. ise markete giderek R.S. ile görüşmek istedi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen bu görüşme ardından ise kavgaya dönüştü. Öğretmen S.A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle R.S.'yi ateş altına aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.S. isimli öğrenci velisi kanlar içerisinde yere yığıldı. S.A. ise hemen olay yerinden uzaklaştı. 

Silah seslerini duyanların polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından ilk yardımı yapılan R.S. isimli market işletmecisi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırdığı pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan S.A.'nın yakalanması için ise özel çalışma başlatıldı. 

#asayiş #öğrenci velisi #veli #öğrenci #dehşet #öğretmen #tekirdağ
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@