Tekirdağ'da Öğretmen Dehşeti: Öğrenci Velisine Pompalı Tüfekle Saldırdı!

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde yer alan marketin işletmecisi olan R.S., oğlu Y.S.'nin öğretmeni S.A.'nın işyerine geldiği esnada, kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polis ekiplerine şikayet eti.

Polis ekipleri tarafından öğretmen hakkında işletme başlatılırken durumu öğrenen S.A. ise markete giderek R.S. ile görüşmek istedi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen bu görüşme ardından ise kavgaya dönüştü. Öğretmen S.A., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle R.S.'yi ateş altına aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.S. isimli öğrenci velisi kanlar içerisinde yere yığıldı. S.A. ise hemen olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından ilk yardımı yapılan R.S. isimli market işletmecisi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırdığı pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan S.A.'nın yakalanması için ise özel çalışma başlatıldı.