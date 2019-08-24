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Tekirdağ'ın Her Yerinden Doğalgaz Çıkıyor! 2. Rezerv...
Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz arama çalışmaları yürütmekte olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğalgaz rezervine rast geldi.
Türkiye'nin her köşesinde yeraltı zenginliklerini tespit edip ortaya çıkarmak adına çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Trakya Bölgesi üzerindeki çalışmalarına hız katarak, kesin bulma hedefiyle ilerlemeye başladı.
Aynı İlçede 2. Rezerv Bulundu
Söz konusu şirket, 2019 yılının Ocak - Şubat - Mart dönemi içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ilçede bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Çalışmaları daha da yoğunlaştıran şirket, Kazak Gölü Mesire Alanı'ndan 300 metre uzaklıkta yer alan bölgede yeni bir rezerve ulaştı.
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