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Tekirdağ'ın Her Yerinden Doğalgaz Çıkıyor! 2. Rezerv...

Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz arama çalışmaları yürütmekte olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğalgaz rezervine rast geldi.

Gündem 24.08.2019, 19:14 Billdrt
Tekirdağ'ın Her Yerinden Doğalgaz Çıkıyor! 2. Rezerv...

Türkiye'nin her köşesinde yeraltı zenginliklerini tespit edip ortaya çıkarmak adına çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Trakya Bölgesi üzerindeki çalışmalarına hız katarak, kesin bulma hedefiyle ilerlemeye başladı.

Bölgenin çok asyıda alanında tespit ve fizibilite çalışmaları altına imza atan şirket, sonunda amacına ulaşarak Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 2. bir doğalgaz rezervi buldu. Yaklaşık olarak 3 ay önce bölge üzerinde kuyu açan ve rezerv tespiti yapmaya çalışan şirket, bölgedeki doğal gazı vakit kaybetmeden işlemeye başladı.

Aynı İlçede 2. Rezerv Bulundu

Söz konusu şirket, 2019 yılının Ocak - Şubat - Mart dönemi içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ilçede bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Çalışmaları daha da yoğunlaştıran şirket, Kazak Gölü Mesire Alanı'ndan 300 metre uzaklıkta yer alan bölgede yeni bir rezerve ulaştı.

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