Tel Abyad'dan Acı Haber: 1 Şehit, 1 Yaralımız Var!

Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin ise yaralı bir şekilde tedavi altına alındığını belirtti.

Tel Abyad'da teröristler tarafından açılan ateş sonucunda bir askerimizin şehit olduğunun duyrulduğu açıklamada; Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesi üzerinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir silah arkadaşlarının, keşif gözetleme görevinde olduğu esnada PKK / YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehadet şerbetini içtiği duyruldu. Bir kahraman silah arkadaşlarının ise yaralandığı ifade edildi. Meşru müdafaa kapsamında da gerekli karşılığın verildiği de açıklandı.

Mutabakata Rağmen Teröristler Taciz / İhlale Devam Ediyor

ABD ile yapılan anlaşmanın altı çizilen söz konusu açıklamada, ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK / YPG'li teröristlerce toplam olarak 20 farklı taciz / ihlal yapıldığı ifade edildi.

Mutabakata aykırı olan tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan meydana gelen toplam 39 araçlık bir konvoyun Resulayn bölgesine emniyetli bir şekilde giriş ve çıkışının sağlandığı, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle birlikte tahliyesinin yapıldığı söylendi. Büyük acı ve hüzne boğan bu olay sonucunda hayata gözlerinizi yuman şehidimiz için Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ya ve millete baş sağlığı dileyen Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diledi.

120 Saat Ara Verilmişti

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında 700'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili A Takımı'na görev vermesi ve Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda tüm operasyonlara 120 saat boyunca ara verilmesi ve bu süre içerisinde terör örgütü PKK / YPG'nin güvenli bölgeden çıkması kararı alındı. Bunun üzerine Acı Haber, Türkiye ve ABD'nin yaptığı anlaşma neticesinde "Güvenli Bölge" olarak ilan edilen Tel Abyad'dan geldi. 1 Askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.