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Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Gündem 03.08.2019, 18:12
Mardin’in Midyat ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Acar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.(Mihdi Aydoğan - Bilal Bedir /İHA)
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