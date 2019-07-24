TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TÜRİB Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreninde Konuştu

TOBB Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasına; ''Hepimiz Türkiye’nin gün be gün daha ileriye gitmesini, daha fazla yatırım çekmesini, daha fazla üretmesini, refah seviyesini daha yukarı çekmesini ve daha huzurlu olmasını istiyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda her konuda elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz.'' diyerek başladı.

Bugün hep birlikte ürün ihtisas borsasına faaliyet izni verilmesi sebebiyle bir araya geldik. Biliyorsunuz küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimler bugün hayatımızın her alanına etki ediyor. Bugün ABD’de, Çin’de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, ekimin zamanlaması gibi birçok faktör bizim soframızdaki gıdaların fiyatına etki etmektedir. Bu sebeple bizim de tarım piyasalarının etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor.

Öte yandan kuzeyimizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var. Güneyimizde ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden Ortadoğu ve körfez ülkeleri yer alıyor.

Bu resimde gelişmiş bir tarım piyasası ile Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir. Bunun için de uzun yıllardır Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz iki aşamalı bir dönüşüm süreci üzerinde çalışıyoruz.

Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalışmalarına 2005 yılında yine ticaret borsalarımız öncülük etti. Borsalarımız elini taşın altına koyarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın son 5 yılda TMO üzerinden sürece aktif bir katkı vermesiyle, şu anda 163 lisanslı depo kuruluş izni aldı. Bunlardan 80 tanesi faaliyet izni alarak 4 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. İnşallah kalan 83 depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon tonluk kapasiteye sahip olacağız.

Diğer yandan bu işin ikinci ayağı olan ürün ihtisas borsası kuruluşunda da yine camiamız öne atıldı. Geçtiğimiz yıl borsa İstanbul, SPK, TMO ve kamu bankaları ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduk. Ticaret bakanlığımızın gözetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun da çok değerli katkılarıyla, bugün 50 yıllık bir hayalin gerçek oluşuna şahit oluyoruz.

Bakanlığımızın faaliyet iznini vermesi ile birlikte ürün ihtisas borsamız faaliyete geçecek. Yarın itibarıyla yeni sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz. Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı artık sadece ürün ihtisas borsası üzerinden yapılacak. Çiftçimizin, tüccarımızın işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi için iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Geçiş sürecini tamamlayıp, tam kapasiteye ulaşınca da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir gong töreni ile tarımsal ürün piyasalarında tarihi bir süreci başlatmış olacağız.

Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Çiftçimiz mağdur olmayacak, finansmana erişmek için kapı kapı dolaşmayacak. Buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta olmak üzere tarımsal ürünlerimizin fiyatları şeffaf bir şekilde belirlenecek. Ve daha da önemlisi bu ürünleri cep telefonunuzdaki bir aplikasyon üzerinden bir tıkla satın alabilecek, helal mala, alın terine yatırım yapabileceksiniz.

Ticaret Bakanlığımız ticaretin içinden gelen Bakanımızın öncülüğünde İç Ticaret Genel Müdürlüğünün özverili çalışmalarıyla tarımsal ürün piyasasında bu dönüşüm için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımda dönüşümü düstur edinmiş Bakanımızın liderliğinde, TMO başta olmak üzere tüm kurumlarıyla bu sürecin arkasında bizlere destek olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, hem bu yeni nesil araçların geliştirilmesini teşvik ediyor, hem de SPK ve Borsa İstanbul eliyle piyasanın gelişmesine önemli bir know-how transferi sağlıyor. Emeği geçen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Ticaret borsalarımız da bu düsturla, 1800’lerin sonlarında kurulmaya başlamış, bugün sayısı 113’e ulaşmıştır. Borsalarımız geçmişten bugüne kanunen kendilerine verilen görevleri yerine getirmekte, Türkiye’de tarıma dayalı emtia ticaretinin gelişmesinde ana omurga olmuştur. Son dönemde hayata geçen elektronik satış salonları, akredite laboratuvarları, canlı hayvan borsaları ve lisanslı depoları ile borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır.

Aynı bilinçle, TOBB camiası ve Ticaret Borsalarımız Türkiye’de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için de önemli bir misyon üstlenmiştir. TOBB-TMO Lidaş başta olmak üzere camiamız lisanslı depoların yurt sathına yayılmasını sağlamıştır. Elektronik ürün senedine dayalı ticaret platformu kuran 8 ticaret borsamız da Türkiye Ürün İhtisas Borsası faaliyete geçene kadar önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu borsalarımız bugüne kadar bu hizmeti layıkıyla yerine getirdi. Ben buradan bu süreçte çok önemli bir misyon üstlenen 8 ticaret borsası başkanımıza ve personeline de teşekkürlerimi sunuyorum, Allah hepsinden bu hizmetleri için razı olsun.

Bizler “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” düsturundan gelen insanlarız. Bugün de milletimize, devletimize hayırlı bir iş yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da devletimizin bize verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.