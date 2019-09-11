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Tofaş Şahin'e Helikopter Pervanesi Montajladılar!

TOFAŞ Şahin'e helikopter pervanesi montajı yapan 2 Türk'ün görüntüleri t Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

Gündem 11.09.2019, 09:48 11.09.2019, 09:52 Billdrt
Tofaş Şahin'e Helikopter Pervanesi Montajladılar!
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Türkiye'nin yerli sosyal paylaşım platformu olan Ekşi Sözlük'teki bir fotoğraf görenleri şok etti. TOFAŞ Şahin'e helikopter pervanesi montajlayan Türklerin fotoğrafı kısa sürede tüm sosyal medyanın gündemine düştü.

Akıllara durgunluk verip hayretlere düşüren söz konusu olayın amacı merak ediliyor. Aracı yapan şahıs ardından site adminine sosyal medya sitesi üzerinden ulaştı ve aracı kaldıramadıklarını anlattı. Aynı pervanenin çok daha ağır helikopteri kaldırabildiğini, neden başarısız olduklarını merak ettiğini "sence sorun nerede?" sorusuyla birlikte söyledi. 

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