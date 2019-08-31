Trabzon'da Yağmur Sebebiyle Evleri Su Bastı!

Can kaybının olmadığı sel ve heyelan felaketleri sonucunda oldukça büyük maddi hasar oluştu. Bir taş ocağında yaşanan heyelanın ardından ise Araklı - Bayburt karayolu kapandı ve kullanılmaz hale geldi.

Şiddetli yağış dün gece saatlerinde Araklı ilçesinde etkili oldu ve saatlerce devam etti. Yağış sonrasında sel ve heyelan felaketi meydana gelirken, İlçenin Çankaya - Dağbaşı mahallesinde ise evleri su bastı.

Çok sayıda evin su basması sebebiyle büyük zararlar aldığı selde evde bulunan vatandaşlar kendilerini güçlükle dışarı attılar. Mahalle yolundan geçen derenin ise debisi sınır seviyeye çıktı.

Derenin verdiği tahribat sonucunda mahalleye giden her türlü yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda evde kullanılmaz hale gelecek kadar büyük hasar aldı.

Bugün sabah saatlerinde ise Çiftepınar Mahallesi güzergahında yer alan bir taş ocağında heyelan yaşandı. Araklı - Baybur yolu bu heyelan sebebiyle kapandı ve kullanılmaz hale geldi.