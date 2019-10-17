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Trump: Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"
Gündem 17.10.2019, 20:40 17.10.2019, 20:55 Emir Yılmaz
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den iyi haber" açıklaması yaptı. Trump, "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" dedi.
Manşetin Anlık Detayları
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"
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