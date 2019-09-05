Tüm Araç Sahipleri Dikkat: Bu Tuzağa Düşebilirsiniz!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada başkanlığın adı kullanılarak gönderilmekte olan trafik cezalarıyla ilgili sahte e-posta oluşturulmasıyla ilgili bir takım uyarılar yapıldı.

Başkanlık tarafından gelen açıklamaya göre, GİB adını, logosunu ve ekran görüntülerini kullanarak sahte trafik cezası oluşturan dolandırıcılar, hedefine aldıkları kişilere sahte e-postalar göndererek dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti.

Söz konusu e-postalarla birlikte kendi kurdukları sahte İnternet adreslerine yönlendirme yapıldığı, mükelleflerin bu vasıtayla kredi kartı ve şahsi bilgilerinin tamamen ele geçirildiği duyuruldu. Başkanlıkla ilgili tüm işlemlerin yalnızca www.gib.gov.tr. adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde e-posta ile kesinlikle bildirimde bulunulmaz. Bu sebepten dolayı trafik cezalarıyla ilgili herhangi bir mail aldığınızda itibar etmeyiniz. Konuyla ilgili olarak tüm mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için adli makamlara da iletilmesi büyük önem taşımaktadır.