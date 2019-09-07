Tüm Cep Telefonu Sahiplerini İlgilendiriyor: Fazla Ödeme...

GSM operatörlerinin, müşterilerin abonelik süresi bittikten sonra ekstra ücret talebinde bulunarak abonelik süresi uzatma oyunuyla ilgili Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz'dan açıklama geldi.

Kendi yaşadığı olayla birlikte, artık abonelik süresi bittikten sonra aynı ücretle paket yenileme işlemi yapılabileceğiyle ilgili müjdeyi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, taahhütlü aboneliklerde, taahhüt süresi tamamlanmadan herhangi bir fatura dönemi öncesi tüketicinin bilgilendirilmesinin zorunlu olduğunu anlattı.

Bu durumu abonelerine bildirmeyerek gizli tutan ve abonelik süresinde 29 - 35 TL civarında hizmet alan tüketicilere süre bitiminde 70 - 80 TL gibi yüksek ücretler ödeten GSM operatörlerinin oyununun bozulduğu belirtildi.

Aboneliği sonlanan bazı tüketicilerin yapması gerekenler hakkında açıklama yapan Yılmaz, abonelik süresi dolan tüketicilerin sanki farklı bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle aboneliği yenilediğini belirtti. Tüketicinin aynı GSM operatöründen asla hizmet almak zorunda olmadığını, bu durumda sözleşmeyi tekardan yenilemeyerek diğer operatörlerin fiyatlarına bakarak karar vermesi gerektiğini söyledi.

Tüketicinin, kendisine ait olan yasal hakları bilmesi gerektiğine de değinen Yılmaz, piyasa araştırması yapmadan asla karar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kendi aboneliği bittiğinde aynı fiyat üzerinden devam edebilmesi için kısa süreliğine faturalı hat yerine kontrolü hatta geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 1 ay sonra aynı durumun eşinin başına geldiğinde düzeltildiğini fark etti.