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Türker İnanoğlu 1 Haftadır Hastanede Yatıyor!

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi filmlerini yapan Erler Film'in sahibi Türker İnanoğlu 1 haftadır hastanede yatıyor.

Gündem 18.09.2019, 12:28 Billdrt
Türker İnanoğlu 1 Haftadır Hastanede Yatıyor!
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Enfeksiyondan dolayı Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan İnanoğlu'nun hastanede özel odaya alındığı ve tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Ünlü yapımcının rahatsızlığının dün akşam gerçekleştirilen Best Of City Awards isimli ödül töreninde öğrenildiği de ifade edildi.

Gecede yaşam boyu onur ödülünün sahibi olan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu'nun yanında refakatçi olarak kaldığını ve bu sebepten dolayı törene katılamadığını ifade ederek bir video mesaj ile teşekkürlerini iletti. 

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