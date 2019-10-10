Türkiye Gözünü Kararttı: Bakan Soylu Açıklama Yaptı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, Türkiye'nin sivilleri vurduğu iddialarına da yanıt verdi ve sivillere yapılan saldırının Avrupa'yı etkilemek adına PKK/YPG tarafından yapıldığını belirtti.
ABD tarafından terör örgütüne verilen tam 30.000 TIR mühimmat desteği olduğunu belirten Soylu, bu konudaki hazırlıkların çok uzun zamandır devam ettiğini; kendilerinin o bölgeyi bugün görüyor olmadıklarını, köy köy, aşiret aşiret, mahalle mahalle, kimin ne olduğunu bilen e bu bilgileri de her defasında güncelleyen bir pozisyonda olduklarını ve bu sayede çok önemli bir avantaja sahip olduğumuzu ifade etti.
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