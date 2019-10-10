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Türkiye Gözünü Kararttı: Bakan Soylu Açıklama Yaptı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, Türkiye'nin sivilleri vurduğu iddialarına da yanıt verdi ve sivillere yapılan saldırının Avrupa'yı etkilemek adına PKK/YPG tarafından yapıldığını belirtti.

Gündem 10.10.2019, 09:09 Billdrt
Türkiye Gözünü Kararttı: Bakan Soylu Açıklama Yaptı!
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Süleyman Soylu, CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele noktasında tamamen gözünü kararttığını vurgulayan Soylu, kapsam itibarıyla en büyük operasyonun bu olduğunu; Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına göre bugün yapılan operasyonun hem avantajı hem de dezavantajları bulunduğunu belirtti.

ABD tarafından terör örgütüne verilen tam 30.000 TIR mühimmat desteği olduğunu belirten Soylu, bu konudaki hazırlıkların çok uzun zamandır devam ettiğini; kendilerinin o bölgeyi bugün görüyor olmadıklarını, köy köy, aşiret aşiret, mahalle mahalle, kimin ne olduğunu bilen e bu bilgileri de her defasında güncelleyen bir pozisyonda olduklarını ve bu sayede çok önemli bir avantaja sahip olduğumuzu ifade etti. 

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