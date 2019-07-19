Türkiye S - 400 İle Askeri Gücünü Arttıracak - S-400 Haberleri - Son Dakika Yeni S-400 Gelişmeleri

Türkiye ve Rusya arasında S – 400 füze anlaşmasının yapılmasının ardından , teslimatın ilk ayağı tamamlandı. Türkiye’nin yeni caydırıcı gücü olarak görülen S – 400 savunma füzelerinin Türkiye’nin uzun süre savunma alanında söz sahibi olmasını sağlamasını ve askeri güvenlik ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağı düşünülmektedir.

S – 400 savunma anlaşmasının, Türkiye’nin güvenlik önlemlerinde ileri derecede etkili bir unsur olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda Türkiye’nin ilk defa uzun menzillere sahip ve geniş bir alanda faaliyet yürütecek olan savunma sistemine sahip olmasının bölgede söz sahibi olmasını sağlayacağını düşünmektedirler.

NATO kodu: SA – 21 Growler olan S – 400 füze savunma sistemi , dünya üzerindeki şuana kadar üretilmiş en iyi savunma sistemi olarak gösterilmektedir. Özellikle Rusya’nın Suriye ve Kırım’da bu sistemi aktif olarak kullanması ve yüzde yüz 100 başarıyla çalışması, tüm dünyada dikkat çekmiştir.

Türkiye S – 400 sayesinde ilk defa modern ve gelişmiş bir füze engelleme sistemine sahip olacaktır. Ancak Türkiye’nin aynı zamanda NATO’ya üye olması sistemin bazı teknik özelliklerinde sınırlamaların yapılmasına neden olabileceği iddiaları son günlerde çok sık tartışılmaktadır. NATO radar ağına dâhil edilemeyecek olan sistem, yaklaşık 1000 km’ye kadar menzile sahip balistik füzelere karşı tam anlamıyla koruma sağlayamayabilir. Bu nedenle uzun vadede Türkiye’nin Rusya ve ABD, AB arasında bir tercih yapması gerekebilir.

Türkiye’nin S - 400 Kazanımları Neler Olacak?

S – 400 füze savunma sistemine ait ilk ekipmanların Türkiye’ye geldiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı , ülkenin sınır güvenliğine S – 400’lerin çok büyük bir etki sağlayacağını belirtmektedir. Uzun menzile sahip S – 400 füze savunma sisteminin Türkiye’de aktif olarak kullanılması Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Coğrafi konumu nedeniyle sürekli tehdit altında olan Türkiye, S – 400 sistemi ile bu tehdit unsurunu büyük ölçüde ortadan kaldırmış oldu. ABD ile Patriot füzeleri üzerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Türkiye S – 400 hamlesi gerçekleştirerek, önemli bir siyasi ve askeri karar vermiş oldu. Bu kararın ardından dış politikada itibarı ve gücü artan Türkiye’nin S – 400 füze savunma sistemini aktif olarak kullanmaya başlamasının ardından uzun süre dış tehditlere karşı hava sahası kapalı kalacak.

NATO radar ağına dâhil edilmeden kullanılmasının S – 400 füze savunma sisteminin gücünü bir nebze düşürse de, S – 400 füze savunma sistemi dezavantajlarından çok Türkiye’ye avantaj sağlayacaktır. Türkiye’nin savunma hamleleri arasında yaptığı en önemli adımlardan biri olan S – 400 hamlesi, Türkiye’nin yeni caydırıcı gücü olacak .

S - 400 Savunma Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Uzun süredir Türkiye’nin gündemini meşgul eden S – 400 meselesi nihayet çözüme kavuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan satın alınan S – 400 savunma sistemlerinin ilk grubunun Ankara’ya teslimatının başladığı duyuruldu. Yüksek etkili koruma özelliklerine sahip S – 400 hava savunma füzeleri, daha birçok farklı özellikleriyle, Türkiye’nin savunma sanayisine önemli katkılarda bulunacak.

Rusya ve Türkiye arasında 2017 yılının Eylül ayında yapılan anlaşmayla, Rusya’dan dört bataryadan oluşan iki adet S – 400 savunma füzesi, 2,5 milyar dolara satın alındı. Bunun üzerine S – 400’ler hakkında anlaşmanın yapıldığı ilk andan itibaren birçok tartışma başlamıştı. Özellikle ABD ve Türkiye arasında büyük bir gerilime neden olan S – 400’ler Türkiye’nin savunma sistemi için büyük bir öneme sahip. Geçtiğimiz günlerde S – 400’lerin birinci grubunun teslimatının yapılmaya başlandığı açıklandı.

Rusya’dan alınan S – 400 savunma füzelerinin teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklayan Savunma Sanayi Başkanlığı, S – 400 unsurlarının tamamının gelmesinin ardından aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S – 400’lerin yeni dönemde Türkiye’ye bölgede önemli bir katacağı düşünülmektedir. Üstün özellikleriyle de dikkat çeken S – 400 füzelerinin, önümüzdeki haftalarda teslimatlarının tamamlanması beklenmektedir.

S – 400 Füze Savunma Sisteminin Çarpıcı Özellikleri!

S – 400 füze savunma sistemleri Rusya’nın Sovyetler Birliği olduğu dönemlerden bu yana sürdürdüğü en önemli savunma projesidir. İlk defa S – 300 füze sistemleriyle başlayan bu proje devam ettirilerek S – 400 sistemine dönüşmüştür. 2007 yılından beri S – 400 savunma füzeleri Rusya’nın resmi savunma sistemi olarak askeri envanterinde yer almaktadır. S – 400 füze savunma sistemlerinin en dikkat çeken özelliği askeri hedefleri yüksek koruma ve tam isabetle vurabiliyor olmasıdır.

S – 400 savunma sistemi şuan için üretilmiş en gelişmiş ve en iyi hava savunma sistemi olarak tanımlanmaktadır. S – 400 füze savunma sistemi radarda görünmeyen hayalet uçakları ve balistik füzeleri de tam isabetle yok edebiliyor . Bunun yanı sıra her türlü askeri ve sivil amaçlı uçağı tespit edebiliyor ve orta menzilli balistik füzeler dâhil olmak üzere gelişmiş tüm hava saldırı araçlarını yok etmeyi başarabiliyor.

600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılayan S – 400 füze savunma sistemi, 10 saniyeden daha az bir tepki süresiyle tehdit unsurlarını ortadan kaldırabiliyor. Rusya’nın en gelişmiş ve önemli savunma silahlarından biri olan S – 400 füze savunma sistemi şuan için dünyada sadece Rusya dışında, Çin ve Türkiye’de kullanılacak.

S - 400 Füze Teslimatı Ne Zaman Tamamlanacak?

ABD ve Türkiye arasında uzun süredir yaptırım tartışmalarına neden olan S – 400 füze sistemlerinin ilk gurup teslimatına başlandı . Türkiye’nin S – 400 füzelerine ilişkin dirayetli duruşu sayesinde, dünyanın en iyi savunma füzesi olarak gösterilen S – 400’ler, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ülkeye geldiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S – 400 füze savunma sistemlerinin ilk grubunu taşıyan 14 uçağın Mürted Hava Üssü’ne geldiği duyuruldu. 11 Nisan 2017 yılında Rusya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile teslimat sürecine başlanan S- 400 savunma sistemi ülkemize parça parça gelmeye başladı. Yüksek etkili koruma özelliğine sahip S – 400 sistemlerinin önümüzdeki aylarda tamamen ülkemizde kullanımına başlanacağı düşünülmektedir.

İlk teslimatın yakın zamanda yapılmaya başlandığını duyuran Savun Bakanlığı, kısa süre içinde S – 400’lerin ikinci grubunun da Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. 120’den fazla füzenin ve S – 400’lerin üçüncü bölümünün deniz yoluyla ülkemize getirileceği düşünülmektedir.

S – 400’lerin satın alınmasının ardından Rusya’da füze sistemlerinin kullanımına yönelik eğitim alan ilk grup Türk yetkililerin ardından, Temmuz ve Ağustos ayında da topla 80 askeri personelin S – 400 füzelerinin kullanımı ve teknik tüm detayları için eğitim alacakları duyuruldu.

S – 400 Füze Bataryalarının Füze Kapasitesi!

Rusya’nın S – 300 hava savunma sisteminin devamı ve güncellenmiş versiyonu olarak üretilen S – 400 füze savunma sistemi, dünyanın en gelişmiş ve en güçlü savunma füzesi olarak anılmaktadır. S – 400 füze savunma sistemi ana merkezinden aynı anda 6 bataryaya birden komut verilebilir ve 12 fırlatma aracı aynı anda ateşleme gerçekleştirebilmektedir.

S – 400 menzili ve gelişmiş radar sistemiyle özellikle Suriye, Irak ve Akdeniz’e sınırı olması nedeniyle Türkiye’nin savunmasında oldukça önemli bir etkiye sahip olacaktır. S – 400 füzelerinin menzili 400 ve 600 km arasında yüksek etkili olarak çalışabilmektedir. Etkili menzili 400 km olan füzeler 600 km’ye kadar ateşleme gerçekleştirebilir.

Aktif radar güdümüne sahip S – 400 füzeleri; insansız ve hayalet uçaklar olmak üzere tüm askeri düşman unsuru uçaklara karşı tam isabetle etkilidir. Orta menzilli balistik füzelere karşı ve sinyal bozucu radar uçaklarına karşıda etkilidir. S aatte 4.8 km hızla hareket eden füzeler aynı hızda hareket eden tüm hedefleri ortadan kolayca kaldırabilir.

Önümüzdeki aylarda ülkemizde teslimatının tamamlanması beklenen S – 400 füze savunma sistemi, şuana kadar resmi olarak sadece Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye satışı gerçekleştirilmiştir.

S – 400 Füzelerinin Menzili Ne Kadardır?

S – 400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslim edileceğinin duyurulmasının ardından, dünya basınında S- 400’ler konuşulmaya başlandı. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine bile zarar veren S- 400 savunma füzeleri, gelişmiş radar özellikleri ve orta menzilli imha kabiliyeti sayesinde Türkiye’yi sınır dışı tüm tehditlere karşı etkili bir koruma sağlayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamayla teslimatlarının yapılmaya başlandığı duyurulan S – 400 savunma füzelerinin hızı 4.8 km/saniyedir. Aynı hızda giden uçak ve diğer hava unsurlarını da tam isabetle yok edebilen S – 400, 400 ve 600 km menzille görev yapabilmektedir.

S – 400 bataryalarında kullanılan füzeler orta menzilli ve radar güdümlü olarak, S – 400 komuta merkezinden verilecek bir emirle 6 batarya ve 12 fırlatma aracı aynı ayna ateşleme gerçekleştirebilmektedir. Kanat genişliği 460 mm olan ve itici güç olarak dikey soğuk fırlatma gerçekleştiren S – 400 füzeleri, 30000 m irtifaya kadar yükselebilmektedir.

Uzun süredir Türkiye ve ABD arasında krizin yaşanmasına neden olan S – 400 savunma füzeleri, yakın dönemde Türkiye’nin önemli bölgesel aktörlerden olmasına neden olacaktır. S – 400 füzelerinin alınmasına karşı tüm baskılara rağmen geri adım atmayan Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla S – 400’lerin ilk grup teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

S – 400’ler Ne İşe Yarıyor?

Orta menzile sahip S – 300 füze savunma sisteminin yeni nesil geliştirilmiş modeli olan S – 400 savunma füzeleri, uzun, orta ve kısa menzillere sahip hava savunma sistemidir. İlk defa Sovyetler Birliği tarafından üretilen S – 300 hava savunma sisteminin geliştirilmiş hali olan S – 400’ler gökyüzünde ki tüm düşman unsurları takip ederek, kısa süre içinde imha etme özeliğine sahiptir.

Hafif radar özelliklerindeki hayalet uçakların imhasında da etkili olan S – 400 hava savunma füzeleri, Almaz, Antey, Almaz S.I.C Fakel Makine Üretim Tasarım Bürosu tarafından üretilmiştir. 2007 yılında üretilen ve Rusya tarafından aktif olarak kullanılan S – 400’lerin bir üst modelinin çalışmalarına başlandığı da duyurulmuştur.

S – 400’ler Türkiye’ye birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Özellikle, ülke için tehdit oluşturan hemen hemen tüm hava araçlarının imhası ve balistik füzeleri vurabilme kabiliyeti sayesinde Türkiye’ye önemli ölçüde güç sağlayacaktır.

Yaklaşık 2,5 milyar dolara mal edilen S – 400 hava savunma sistemi, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’ye teslim edilmesi ve ülkede aktif olarak görev yapması beklenmektedir. Şuan için S – 400 savunma füzeleri ; Kırım, Suriye ve Baltık Denizin’de, kurulu olarak görev yapmaktadır.

S- 400 Füzelerinin Garanti Süresi Ne Kadar?

Dünyanın en iyi savunma füzelerinden biri olan S – 400 füze savunma sistemi, teknik kapasitesi ve garanti süresiyle şuana kadar üretilmiş en iyi savunma sistemi olarak kabul edilmiştir. S – 300 projesinden bu yan sürekli geliştirilen ve son halin S – 400 füze savunma sistemi olarak alan füzelerin bir üst modelinin çalışmalarına da başlanmıştır. Rusya ve Türkiye arasında Eylül 2017 yılında imzalanan anlaşma ile gündeme gelen S – 400 füze savunma sistemi, toplamda 8 ve 12 bataryadan oluşmaktadır.

S – 400 füze savunma sisteminin 1 bataryasında 4 ya da 8 adet füze yerleştirilebilmektedir. Yabancı düşman unsurların imha edilmesinin yanı sıra gelişmiş radar sistemi ile de tüm hava araçlarına ve orta menzilli balistik füzelere karşı yüksek koruma etkisine sahiptir.

S – 400 füze savunma sistemi hakkında en çok merak edilen diğer bir konu ise S – 400’lerin garanti süreleridir. S – 400 füze savunma sistemlerinin tüm kompleksinde toplam garanti süresi 20 yıldır . Bunun yanı sıra 10 Bin saat aktif savaş nöbeti tutma özelliğine de sahip S – 400 füze savunma sistemi bataryalarına yerleştirilen füzelerin garanti süresi ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla S – 400 füze savunma sistemlerinin ilk teslimat ayağının tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde geri kalan unsurların da ülkeye teslim edileceği açıklandı. İlk teslimat Mürtet Hava Üssünden Rusya’ya ait uçaklarla gerçekleştirilmişti.

S – 400 Füze Savunma Sisteminin Teknik Özellikleri!

1979 yılında Sovyetler Birliği tarafından üretimine başlanan S – 300 füze savunma sistemi, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte geliştirilme süreci aksamış ve uzun bir süre sonra ancak üretilebilmiştir. S – 300’lerden farklı olarak daha fazla hedefi aynı anda takip edebilen ve daha uzun menzilde tam isabet kabiliyetine sahip olan S – 400 füze savunma sistemi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye teslimatına başlandı.

S – 400 füze savunma sistemi; 1800/ 1900 kg ağırlığa sahip, 7,5 m uzunluğunda ve 519 m genişliktedir. S – 400 füze savunma sisteminin etkili olduğu menzil 400/600 km arasında değişiklik göstermektedir.