Türkiye'yi Kana Bulayacaklardı: Son Anda Yakalandılar!

MSB tarafından gelen açıklamada, Eylem yapmak için Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK / YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.

Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.#MSB #TSK