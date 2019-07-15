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Uluslararası Siber Polis Teşkilatı Başkanı: Darbe karşıtı uygulamalara ihtiyaç artmıştır

Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (President of CayberPol) Başkanı Ricardo Baretzky, “15 Temmuz darbe gecesi 1 saatlik bir sürede onlarca kayıp verildi. Bu tür felaketler için önlemler almalıyız. Darbe karşıtı uygulamalara ihtiyaç artmıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenen “15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu” basın lansmanı İstanbul’da gerçekleşti. Programa çok sayıda ulusal ve uluslararası medya temsilcisi katıldı.

Gündem 15.07.2019, 16:30 15.07.2019, 16:35 Tuğçe Hanım
Uluslararası Siber Polis Teşkilatı Başkanı: Darbe karşıtı uygulamalara ihtiyaç artmıştır

Askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek Big Data analizi çalışmasına olanak sağlayacak, 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu projesi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tüm dünyaya duyuruldu.

 “15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu” basın lansmanında konuşan Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (President of CayberPol) Başkanı Ricardo Baretzky, dünyada yaşanan darbelere örnekler verdi. Ayrıca Türkiye’nin üç yıl önce yaşadığı ve birçok şehit verilen 15 Temmuz hain darbe girişiminden hareketle, darbelere karşı dijital mücadelenin gerekliliğine vurgu yaptı.

1 saatte onlarca kayıp verildi

Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (President of CayberPol) Başkanı Ricardo Baretzky, 15 Temmuz Hain FETO darbesinde 1 saat içerisinde birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Birçok ülkenin darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Baretzky, “Bugün burada iyi bir sebep için bulunuyoruz. Gerçekler bize gösteriyor ki son yüz yıl içerisinde birçok ülke darbe ile karşı karşıya kalmış durumda. Gelecekte de darbe ile karşı karşıya kalacakları gerçektir. Göz ardı edemeyeceğimiz gerçekler bunlar. Kısaca hatırlatmak gerekirse 3 yıl önce Türkiye’de darbe girişiminin ne kadar kolayca yapıldığını gördük. Teknolojinin bir ülkenin felaketten nasıl kurtardığını da gördük. 15 Temmuz darbe gecesi 1 saatlik bir sürede onlarca kayıp verildi. Bizim kendimize gelecekte de bu kayıpları yaşamak ya da yaşamamak istediğimizi sormamız gerekiyor.  Bu gibi riskleri yok etmek için emin olmak gerekiyor. Bu tür felaketler için önlemler almalıyız. Darbe karşıtı uygulamalara ihtiyaç artmıştır. Bunlar göz ardı edilemez. Göz ardı edilmesi durumunda insanlığa zararı büyük olacaktır” diye konuştu.

“Demokrasi karşıtı riskleri anlayabilmek için çok önemli”

Baretzky, “15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu, güvenlik risklerini anlayabilmek, demokrasi karşıtı riskleri anlayabilmek için çok önemli” dedi.

Baretzky şöyle konuştu: “Sosyal medya platformları, sosyal bir işaret gibi kullanılıyor. Büyük veriler kullanılarak devrimci bir yenilik yapılabilir. Bugün gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu, güvenlik risklerini anlayabilmek, demokrasi karşıtı riskleri anlayabilmek için çok önemli. Teknolojik hekaton geliştirme programları kullanarak küresel risklerden, askeri risklerden korunmamız gerekiyor. Bu gerçeklerden hareketle hekaton önemlidir. Bunun için iki adım atılabilir. İlk olarak; son yüz yılda elde edilen verileri analiz etmemiz gerekiyor. Demografik bilgiler, askeri darbe girişimleri ekonomiyi nasıl etkiliyor, infografik bilgileri kontrol etmemiz gerekiyor.

Büyük verilerin toplanmasında aplikasyonların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hekatonlar ile birlik oluşturmak bütün toplulukları etkiliyor. Küresel hekaton programına bütün bölgelerin katılması gerekiyor. Bizim misyonumuz barış, istikrar ve kardeşliktir. Biz Eylül 2019’da gerçekleşecek olan 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekaton’unda büyük verinin kullanılmasını istiyoruz.”

“Hekaton birlikten kuvvet doğar sloganıyla yola çıktı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “15 Temmuz’da bir milletin görebileceği en büyük ihaneti gördük. O gün milletimiz, eşine rastlanmayan bir direnişe imza attı. Bizim milletçe o gün yaşadığımız acıları ve verdiğimiz direnişi unutmamamız lazım. 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu, dünyada askeri darbelerin etkileri ve çözüm önerileri sunacak. Hekaton birlikten kuvvet doğar sloganıyla yola çıktı. Logosundaki renkler ise o gece çekilen fotoğraflardan alınarak yapay zeka ile üretildi.”

3 Proje ödül alacak

14–16 Eylül 2019 tarihinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekaton’u 48 saat sürecek. Takımlar komünikasyon, eğitim ve ekonomi başlıkları altında askeri darbelere yönelik yazılım çalışmaları yürütecek. Hem sosyal medya hem de TV kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın olacağı etkinlikte 15 farklı Hekaton yarışacak. Yarışmada ilk üçe giren Hekaton ödüllendirilecek. Birinci takıma 15 bin Euro, ikinci olan takıma İstanbul çıkışlı olmak kaydıyla istediği yere 1 aylık seyahat, üçüncü olan takıma ise 3 bin Euro ödül verilecek. Yarışmaya katılım, projenin web sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. Değerlendirmeler sonucunda proje kazananına hazırlanacak olan World Coup Monitoring Platformu’nun aplikasyonu ve web sitesinin geliştirilmesi olanağı sağlanacaktır.

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