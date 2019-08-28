Son Dakika
Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi
Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Günün Özeti - 28 Ağustos 2019
BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor
Devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralı
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu
290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı

Ünlü Yazar 81 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu!

Huzur Sokağı isimli romanla birlikte çok yüksek kitleler tarafından tanınmayı başaran yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler hayata gözlerini yumdu.

Gündem 28.08.2019, 16:55 Billdrt
Ünlü Yazar 81 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu!
banner63

Özellikle 1960'lı yıllarda yayınlanan gazete yazıları ve konferanslarıyla birlikte büyük hayranlık uyandıran ünlü yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık olarak 8 aydır devam eden solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Huzur Sokağı isimli romanıyla tanınıyordu...

60 ve 70'li yıllara damga vuran ve en çok konuşulan isimlerden birisi olan Şenler, "Şulebaş" ismi verilen başörtüsü bağlama şeklininde mucidi olarak bilinmektedir. 

29 Mayıs 1938'te Kayseri'de hayata gözlerini açan Kıbrıs Asıllı Şenler, 60'lı yılların başında gazete yazıları ve konferanslarıyla konuşulmaya başlanmış sonlarına doğru ise çok büyük ün kazanmıştır.

Öğrenimini ortaöğretim 2. sınıfta yarıda kesen ve iş hayatına atılan ünlü yazar ilk olarak bir terzi yanında çalışmaya başlamış, 21 yaşında ise gazeteciğe atılmıştır. 1965 yılında tesettüre girmiştir.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinin kadın sayfa editörü olarak görev aldı. Bugün Gazetesi'nde 67 ve 71 yılları arasında 4 yıl boyunca köşe yazarı olan ünlü yazar 1971 yılında cezaevine girip çıktı. 

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@