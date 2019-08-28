Ünlü Yazar 81 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu!

Özellikle 1960'lı yıllarda yayınlanan gazete yazıları ve konferanslarıyla birlikte büyük hayranlık uyandıran ünlü yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık olarak 8 aydır devam eden solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Huzur Sokağı isimli romanıyla tanınıyordu...

60 ve 70'li yıllara damga vuran ve en çok konuşulan isimlerden birisi olan Şenler, "Şulebaş" ismi verilen başörtüsü bağlama şeklininde mucidi olarak bilinmektedir.

29 Mayıs 1938'te Kayseri'de hayata gözlerini açan Kıbrıs Asıllı Şenler, 60'lı yılların başında gazete yazıları ve konferanslarıyla konuşulmaya başlanmış sonlarına doğru ise çok büyük ün kazanmıştır.

Öğrenimini ortaöğretim 2. sınıfta yarıda kesen ve iş hayatına atılan ünlü yazar ilk olarak bir terzi yanında çalışmaya başlamış, 21 yaşında ise gazeteciğe atılmıştır. 1965 yılında tesettüre girmiştir.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinin kadın sayfa editörü olarak görev aldı. Bugün Gazetesi'nde 67 ve 71 yılları arasında 4 yıl boyunca köşe yazarı olan ünlü yazar 1971 yılında cezaevine girip çıktı.