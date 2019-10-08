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Vahşet: Genç Kızın Kafasını Kesip Camdan Attılar, Oyun Oynayan Çocukların Yanına Düştü!

Erkek arkadaşı, genç kızı kan donduran bir şekilde katledip ardından vücudunu parça parça ayırdı. Genç kızın kafasını da 12. kattan aşağıya attı.

Gündem 08.10.2019, 09:35 08.10.2019, 09:46 Billdrt
Vahşet: Genç Kızın Kafasını Kesip Camdan Attılar, Oyun Oynayan Çocukların Yanına Düştü!

19 yaşındaki genç kız doğduğu andan itibaren büyük zorluklarla karşılaştı. Ailesi genç kızı istemedi ve yetimhaneye verdi. Bu şekilde büyümeye başlayan genç kızın yaşadıkları kan dondurdu.

Sevgilisiyle ilk zamanlar her şey çok güzel giderken, bir anda şiddet görmeye başladı. Sevgilisinin tehditleri yüzünden bu şiddeti kimseyle paylaşamadı. Yine bir tartışma geçtiği esnada erkek arkadaşı cinnet getirdi ve kıza saldırmaya başladı. Onlarca bıçak darbesi alan talihsiz kız yerden kalkamadı.

Cani erkek arkadaş kızın hayatını kaybetmesine karşı hala sadırıya devam etmişti. Eline geçirdiği büyük bıçakla sevgilisini parçalara ayırdı. Genç kızın büyükannesiyle birlikte kaldığı 12. katta vahşi cinayetin tüm izleri kendini gösterirkren, vücudundan kopardığı kafasını da pencereden aşağı attı.

O esnada dışarıda oyun oynayan çocukların önüne düşen genç kızın kafası çocuklarda şok etkisi yarattı. Olayın görgü tanığı olan çocuklar bir süre konuşamadılar.

Yorumlar (1)
Funda 47 dakika önce
Olayın nerede olduğu belirtilmemiş eksik haber
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