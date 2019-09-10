Van Gürpınar'da 2 Terörist Etkisiz Bırakıldı! Mehmeçik Gururlandırdı...

Van Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla birlikte; iş güvenlik operasyonları çerçevesinde Van sınırları içerisinde yer alan Gürpınar ilçe kırsalına bir operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonu yöneten / düzenleyen ekibin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olduğunun da ifade edildiği söz konusu açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyruldu. Bölge üzerinde operasyonların devam ettiği de açıklandı.