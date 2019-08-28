Yalova'da Kan Donduran Olay: 9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...

Yalova'da ikamet eden Turan Öztürk isimli sapık, T.Ö. adlı 9 yaşındaki kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir arkadaşlık isteği gönderdi. T.Ö., gönderilen arkadaşlık isteğini onayladı ve ardından Turan Öztürk kızla sohbet etmek istedi.

Bir süre sonra 9 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar göndermeye başlayan sapık, kendisine ait olan uygunsuz videolar da gönderdi. T.Ö. ise durumu anne ve babasıyla paylaştı.

Anne S.Ö., Öztürk'e sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşarak hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ardından ise Öztürk, cinsel içerikli görüntülerini 9 yaşındaki kızın annesiyle paylaştı.

Bunun ardından aile, polise giderek Öztürk'ten şikayetçi olduklarını belirtti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Turan Öztürk, Çınarcık ilçesinde bulunan evinde gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 2 çocuğu bulunduğu bilgisine ulaşılan Öztürk, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilen Öztürk'ün daha önce de poliste "cinsel istismar" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.