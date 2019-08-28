Yalova'da Kan Donduran Olay: 9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel...
Yalova'da henüz 9 yaşında olan kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar göndererek tacizde bulunan 46 yaşındaki sapık polis ekiplerince gözaltına alındı. Ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yalova'da ikamet eden Turan Öztürk isimli sapık, T.Ö. adlı 9 yaşındaki kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir arkadaşlık isteği gönderdi. T.Ö., gönderilen arkadaşlık isteğini onayladı ve ardından Turan Öztürk kızla sohbet etmek istedi.
Bir süre sonra 9 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar göndermeye başlayan sapık, kendisine ait olan uygunsuz videolar da gönderdi. T.Ö. ise durumu anne ve babasıyla paylaştı.
Bunun ardından aile, polise giderek Öztürk'ten şikayetçi olduklarını belirtti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Turan Öztürk, Çınarcık ilçesinde bulunan evinde gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 2 çocuğu bulunduğu bilgisine ulaşılan Öztürk, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilen Öztürk'ün daha önce de poliste "cinsel istismar" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
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