“Yapı denetiminde durum vahim!”

Türkiye’yi sarsan ve onbinlerce canı verdiğimiz Körfez Depreminin üzerinden 20 yıl geçerken, deprem konusunda ihmal ve unutkanlığımız bilinen bir gerçek. Konuyla ilgili uzmanlar da açıklamalarında karamsarlıklarını gizleyemiyorlar.

Gölbaşı Belediyesi’nin genç Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Uğur Mirza, Körfez Depreminin yıldönümünde yapı denetimi gerçeğine dikkat çekti.

Sosyal medyadan konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Uğur Mirza şöyle dedi:

İRKİLİYORUZ AMA UNUTKANIZ

“Büyük deprem, onbinlerce can. Tam 20 yıl oldu... Bu 20 yılda ne yaptık? Deprem coğrafyasında yaşadığımızın farkında mıyız? Yaşadığımız yapılar ne durumda? Düşünüyor muyuz bunları?

Haberlerde deprem profesörleri çıkıp açıklama yaptığında bir kaç dakikalığına irkiliyoruz sadece, sonra yine aynı.

YAPI DENETİMİNE DİKKAT

İnşaat sektörünün içinde biri olarak, özellikle 2013te girmiş olduğum yapı denetim sektöründe aslında durumumuzun ne kadar vahim olduğuna yüzlerce kez şahit oldum... Şahsı için yaptırdığı villanın demirini eksik bağlayan ustayı uyardığımda ‘Uğur bey binanın yıkılacak hali yok ya, zaten gereksiz fazla demir koymuş projeci" diyebilen insanları defalarca gözümle gördüm. ‘Öyle demir ustam var ki mühendis kontrolünden sonra beton dökülmeden önce fazla demiri inşaattan söker’ diyen müteahhiti hayat dersi olarak dinlemiştim. ‘Bu demirle bırak 3 katlı binayı, 13 katlı bina yaparım yazıktır milli servet, bu demir fazla’ diyen ustalar ve müteahhitler zaten fazlasıyla var piyasada...”

HER ÖNÜNE GELEN MÜTEAHHİT

MHP Belediye Meclis Üyesi Uğur Mirza, paylaşımında daha sonra şöyle dedi: “Zaten toplum olarak okumayı araştırmayı sevmiyoruz. İşini düzgün yapanları tenzih ediyorum ama bir de kalifiye elemanlar ve ustalar eğitimsiz, her önüne gelen müteahhit, belediyelerde, bakanlıklarda ve denetim firmalarında ilişkiler ciddi yürümeyince üzerimize maalesef karamsarlık çöküyor. Neresinden tutsak elimizde kalan bir sistem var. Umarım ben yanılırım fakat yeni bir depreme hazır değiliz. Sonuç yine felaket olur.”