Son Dakika
Trump : “İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor” - “ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır”
Küçükçekmece’de marketten hırsızlık kamerada
Yargıtay, KCK Ana Davası’nı karara bağladı
Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
Çanakkale’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil"
ABD Başkanı Trump: “Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere ait olacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Çevre Bakanı Schulze ile görüştü
Gölün ortasındaki sazlıkta yangın
Borsa günü yükselişle tamamladı

Yaşlı Adam Otobüsün Altında Metrelerce Sürüklendi!

Balkesir Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği esnada otobüsün çarptığı ve altına aldığı yaşlı adam metrelerce sürüklendi.

Gündem 24.09.2019, 17:46 Billdrt
Yaşlı Adam Otobüsün Altında Metrelerce Sürüklendi!
banner63

85 yaşındaki Bahattin Karacan, Şehit Süleymanbey ve İnönü caddelerinin kesişim noktasında, yoldan karşıya geçmek istediği esnada, M.G. tarafından kullanılan 10 AAB 89 plakalı otobüsün altında kaldı ve metrelerce sürüklendi.

Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsünün durumu fark edip otobüs şoförünü uyarması üzerine otobüs şoförü hemen aracı durdurup altına baktı ve itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayda yaralanan ve yaklaşık olarak 100 metre boyunca sürüklendiği ifade edilen Karacan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve otobüs şoförünün gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. 

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@