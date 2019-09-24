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Yaşlı Adam Otobüsün Altında Metrelerce Sürüklendi!
Balkesir Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği esnada otobüsün çarptığı ve altına aldığı yaşlı adam metrelerce sürüklendi.
85 yaşındaki Bahattin Karacan, Şehit Süleymanbey ve İnönü caddelerinin kesişim noktasında, yoldan karşıya geçmek istediği esnada, M.G. tarafından kullanılan 10 AAB 89 plakalı otobüsün altında kaldı ve metrelerce sürüklendi.
Olayda yaralanan ve yaklaşık olarak 100 metre boyunca sürüklendiği ifade edilen Karacan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve otobüs şoförünün gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.
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