Yaşlı Adam Otobüsün Altında Metrelerce Sürüklendi!

85 yaşındaki Bahattin Karacan, Şehit Süleymanbey ve İnönü caddelerinin kesişim noktasında, yoldan karşıya geçmek istediği esnada, M.G. tarafından kullanılan 10 AAB 89 plakalı otobüsün altında kaldı ve metrelerce sürüklendi.

Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsünün durumu fark edip otobüs şoförünü uyarması üzerine otobüs şoförü hemen aracı durdurup altına baktı ve itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayda yaralanan ve yaklaşık olarak 100 metre boyunca sürüklendiği ifade edilen Karacan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve otobüs şoförünün gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.