Yeni Doğan Eşini Bıçakladı!
Dün Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak vahşice öldürülen kadının videosu büyük yankı uyandırmıştı. Benzer olay ise Gaziantep'te meydana geldi...
Yeni doğum yapıp bebeğini kucağına alan 28 yaşındaki Güldane Y. hastane odasında ayrılma aşamasında olduğu eşi Ahmet Y.'nin barışma teklifine karşılık ret yanıtı verince dövülüp, başı, kolu ve yüzünden bıçaklanarak canına kast edildi.
Söz konusu olay dün gece saatlerinde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda gelişti. Matematik öğretmeni olan Ahmet Y. ve 28 yaşındaki Güldane Y. bundan 8 yıl önce hayatlarını birleştirdi.
3. çocuğuna hamile kalan 28 yaşındaki genç kadın, 6 ay önce eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek evden ayrılarak baba evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y hakkında boşanma davası açtı.
Eve Dönmesini İstedi
Gece saatlerinde tekrardan hastaneye gelerek eşinin yanına giden Ahmet Y., eşinin tekrardan eve dönmesini söyleyerek barışmak istedi. Güldane Y. eşinin bu teklifini reddederek hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun ardına Ahmet Y. yanında bulundurduğu bıçakla birlikte Güldane Y.'yi hem başından, hem kolundan hem de yüzünden yaralayarak dövmeye başladı.
Gözaltına Alındı
Bu esnada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak bulunan ablası Seda Güvercin araya girerek hemen yardım istedi. Olay üzerine odaya gelen hastaneye güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. Ardından ise gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Dişleri kırılan, hem başından, hem kolundan, hem de yüzünden bıçak yarası alan Güldane Y. ise yoğun bakıma kaldırıldı.
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