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Yeni Doğan Kardeşini Camdan Atıp Öldürdü!
Ankara'da 12 yaşındaki ağabeyi tarafından evin camından aşağı atılan yeni doğan bebek, hastanede hayata gözlerini yumdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı bir şekilde bulup hemen hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayata gözlerini yumduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı ev ve bina çevresinde incelemeler yaptı.
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|11
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|7
|11
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|6
|10
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|7
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|6
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|-2
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|12
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|7
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|6
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|7
|5
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|8
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|8
|18
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|8
|14
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|14
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|8
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|7
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|7
|6
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|7
|5
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|7
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|2