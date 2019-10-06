Yeni Doğan Kardeşini Camdan Atıp Öldürdü!

Alınan bilgilere göre söz konusu olay bu gece saat 03.00 civarında Ankara Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanda yaşandı. 12 yaşındaki Çakır A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yeni doğan 2,5 aylık kardeşi Çınar A.'yı binanın üçüncü katındaki dairelerinin camından aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı bir şekilde bulup hemen hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayata gözlerini yumduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı ev ve bina çevresinde incelemeler yaptı.