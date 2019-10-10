Yeni Düzenleme Hazırlanıyor: Yüzbinlerce Bina Yıkılabilir!

Hazırlıkları büyük bir hızla devam eden torba yasa taslağına eklenmesi öngörülen bir maddeyle birlikte, Tüm Türkiye'de imar barışına başvuruda bulunarak yapı kayıt belgesine sahip olan milyonlarca binaya denetim zorunluluğu getirilecek.

Eğer denetim zorunluluğu getirilirse, riskli olan yüzbinlerce bina 60 günlük süre içerisinde büyüklüğüne, kat sayısına, kapladığı alana bakılmaksızın tamamen yıkılacak ve kentsel dönüşüm kapsamına alınarak tüm imkanlardan faydalandırılacak.