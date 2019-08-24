Yeni Partinin Adı ve Logosu Belli Oldu!
Türkiye siyasetinde yeni partiyle ilgili tartışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu konuda bir son dakika gelişmesi yaşandı... Yeni partinin isim ve logosu belli oldu!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'nin kurucularından olan eski bakan Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partiyle ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yaşam ve Adalet Partisi" için başvuru yapıldığı ifade edildi.
Ankara'da yeni partiyle ilgili tartışmalar her geçen gün bir tık daha büyüyerek devam ediyor. Ahmet Davutoğlu, Türkiye gezisine devam ederken, Ai Babacan ise yeni parti kuracağını duyurmuşken, çok dikkat çekici bir adım altına imza atıldı.
Kısaltılmış adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 20 Ağustos 2019'da bir başvuruda bulunulduğu belirlendi. Söz konusu parti başvurusunun numarası ise 2019/78236 oldu.
Başak, Güneş ve Terazi Bulunuyor
Yeni partinin logosunda başak, güneş ve terazi sembolleri yer alıyor. Yaşam ve Adalet Partisi adı verilen bu partiyle ilgili kimin başvuru yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.
TPE Açıklama Yaptı
Yeni partinin başvurusu:
|İmsak
|04:30
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Burnley
|2
|3
|12. Aston Villa
|3
|3
|13. Norwich City
|3
|3
|14. Leicester City
|2
|2
|15. Wolverhampton
|2
|2
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0