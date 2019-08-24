Yeni Partinin Adı ve Logosu Belli Oldu!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'nin kurucularından olan eski bakan Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partiyle ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yaşam ve Adalet Partisi" için başvuru yapıldığı ifade edildi.

Ankara'da yeni partiyle ilgili tartışmalar her geçen gün bir tık daha büyüyerek devam ediyor. Ahmet Davutoğlu, Türkiye gezisine devam ederken, Ai Babacan ise yeni parti kuracağını duyurmuşken, çok dikkat çekici bir adım altına imza atıldı.

Kısaltılmış adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 20 Ağustos 2019'da bir başvuruda bulunulduğu belirlendi. Söz konusu parti başvurusunun numarası ise 2019/78236 oldu.

Başak, Güneş ve Terazi Bulunuyor

Yeni partinin logosunda başak, güneş ve terazi sembolleri yer alıyor. Yaşam ve Adalet Partisi adı verilen bu partiyle ilgili kimin başvuru yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.

TPE Açıklama Yaptı

TPE'nin sitesinde söz konusu başvuruyla ilgili olarak, henüz veri giriş aşamasında olunduğu, mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte KHK'nın 7. maddesi kapsamında uygunluk açısından incelenerek, ret veya onay alacağına karar verileceği açıklandı.

Yeni partinin başvurusu: