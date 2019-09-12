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Yetim Çocukların Mansur Yavaş İsyanı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Manur Yavaş'ın Çocuk evlerinde taciz var iddiasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Gündem 12.09.2019, 15:05 Billdrt
Yetim Çocukların Mansur Yavaş İsyanı!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çocuk koruma evlerini kapatma kararıyla birlikte sokağa bırakılan çocuklar Türkiye'nin gündemine oturdu. Yavaş'ın son meclis toplantısını hızlı bir şekilde kapatmasına sebebiyet veren söz konusu tartışmaların odak noktası olan yetim çocuklar ise Melih Gökçek'in mahkeme kararını açıklamasıyla birlikte Yavaş'tan açıklama bekler duruma geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Çocuk Koruma Evleri'ndeki çocukları yakınlarına teslim etmesiyle birlikte başlayan skandalların önü ardı kesilmemeye başladı. Şidmiye kadar yasal düzenlemelerde meydana gelen eksiklikten dolayı kapatıldığını açıklayan Yavaş, iddiaları arasına çocuk koruma evlerinde tecavüz vakasının meydana geldiğini de eklemişti.

Melih Gökçek Yanıtladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın tecavüz iddialarının yalandan ibaret olduğunu söyledi. Çocuk evleridne kalan 18 yaşındaki bir çocuğun lisede okuduğunu ve orada bir kıza aşık olduğunu; kızın ise 16 yaşında olduğunu, bir sürer beraber arkadaşlık kurduklarını, çocuğun kızla kavga edip ayrıldığını, ardından kızın genci babasına, babasının da polise şikayet ettiğnii söyledi.

Gerekli kontrollerin yapıldığını ve tecavüz olayı yaşanmadığının ortaya çıktığı, çocuğun bir süre gözaltına kaldıktan sonra beraat edildiğini sözlerine ekledi.

Olayın Çocuk Koruma Evi'nde gerçekleşmediğini, iki gencin arasındaki gençlik aşkının tecavüz olarak nitelendirilip kamuoyuna teşhir etmenin ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla personelleri töhmet altında bırakmanın bir nevi cinayet olduğunu belirtti.

Çocuk Koruma Evlerindeki Çocuklar Yavaş'a İsyan Etti

Başkan Yavaş'ın bu açıklamasıyla birlikte Çocuk Koruma Evleri personelleri ve bütün çocukların zan altında kaldığını, Başkan Yavaş tarafından kastedilen olayın ne olduğunun topluma şeffaf bir şekilde açıklanması, çocukların ve personelin üzerinden bu iftiranın kaldırılması gerektiği, eğer çocukların üzerinden bu çamuru kaldırmazsa çocuklar ve yakınları olarak ceza ve tazminat davası açacaklarını belirttiler. 

Yorumlar (1)
Şeref Boyalı 34 dakika önce
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