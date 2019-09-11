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Yetiştirme Yurdunda Dehşet! 6 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Dövdü...

Antalya'da bir yetiştirme yurdunda kalmakta olan 15 yaşındaki kız çocuğu, aynı yurttaki 6 yaşındaki erkek çocuğunu önce dövdü, ardından merdivenlerden sürükleyerek başını duvara vurdu. Çocuk ağır yaralandı...

Gündem 11.09.2019, 10:26 Billdrt
Yetiştirme Yurdunda Dehşet! 6 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Dövdü...
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Antalya'da bir yetiştirme yurdunda dehşet veren olay yaşandı. 15 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan bir kız çocuğu, aynı yurttaki 6 yaşındaki küçük çocuğu merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak ağır yaraladı. Polis ekiplerince göz altına alınan A.N.E sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.V..P ise hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Söz konusu olay Pazar günü Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi'nde yaşandı. Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda kalan bir kız çocuğu, henüz sebebi belli olmayan bir olay sonrasında 6 yaşındaki erkek çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Çocuğu bulunduğu 2. katın merdivenlerden sürükleyerek zemin kata kadar götüren A.N.E. isimli kız çocuğu, ardından başını duvara vurmaya başladı. Bu esnada yurt görevlileri, erkek çocuğunu büyük bir zorlukla kızın elinden kurtarabildi.

Ağır Yaralı

Durumun polis ve sağlık ekiplerine  bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler A.N.E'yi gözaltına aldı. D.V.P'yi de hemen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdılar. Yoğun bakım ünitesine alınan D.V.P'nin ağır yaralı olduğu ve durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan A.N.E. ise karkaoldaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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