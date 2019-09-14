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Yürek Yakan Olay: Babasıyla Aynı Yaşta, Aynı Tarihte Şehit Oldu!

Mardin'de 7 Eylül 2019'da Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırı sonucunda yaralanan güvenlik korucusu 37 yaşındaki Abdullatif Ekmen'de hayatını kaybetti.

Gündem 14.09.2019, 13:59 Billdrt
Yürek Yakan Olay: Babasıyla Aynı Yaşta, Aynı Tarihte Şehit Oldu!
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Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül tarihinde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda teröristler tarafından açılan ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehadet şerbetini içti. Güvenlik korucusu 37 yaşındaki Abdullatif Ekmen ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunmayı başaramadı ve şehit oldu.

Yürek Yakan Olay

Öte yandan 37 yaşındaki Abdullatif Ekmen'in babasıyla aynı yaş ve tarihte şehitlik makamına ulaştığı tespit edildi. Ekmen'in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası da 13 Eylül 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda 37 yaşında şehit olmuş...

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