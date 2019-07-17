Zekai Aksakallı kimdir, nerelidir?

1962 Erzurum doğumlu olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbecilere karşı yürüttüğü önemli görevlerle gündeme gelmiş ve yakın tarihimiz içinde yer alan en önemli komutanlar arasında yerini almıştır. 2013 ve 2017 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptığı sırada 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde, darbenin seyrini değiştiren emri veren isimdir. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’e, 15 Temmuz günü verdiği vur emri ile, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen hain darbeci komutan Semih Terzi’yi öldürme emrini vermiştir. Ömer Halisdemir’in göstermiş olduğu bu cesaret ve başarısı ve Zekai Aksakallı’nın basireti sayesinde 15 Temmuz darbe girişimi bastırılmıştır.

Askerlik kariyeri boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kritik konumlarda görev yapan Zekai Aksakallı , 20 Ağustos 2017 yılında 2. Kolordu Komutanı olarak atanmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu başarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli harekâtlarını yönetmiş ve Suriye’deki birçok önemli operasyonun başarıyla tamamlanmasında etkili olmuştur.

2009 yılında Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine getirilmiş ve 2013 yılında verilen yeni bir kararla 1. Özel Kuvvetler Komutanı olarak Tümgeneral rütbesine ulaşmıştır. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu başarı sayesinde daha terfi süresine 1 yıl kalmış olmasına rağmen Korgeneral rütbesine getirilmiştir. Türkiye’nin yakın tarihi içinde en önemli olaylarda ilk sırada yer alan Zekai Aksakallı aynı zamanda Suriye’de gerçekleştirilen birçok operasyonun da yönetim kadrosu içinde yer almış ve önemli birçok başarıya imza atmıştır.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Gösterdiği Başarı!

15 Temmuz 2016 yılında TSK içinde bir grup terörist asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, yapılmak istenen darbe ve işgal girişiminin engellenmesinde kilit bir rol üstlenmiştir. 15 Temmuz girişimi sırasında gazi ordu evinden eşiyle birlikte ayrıldığı sırada bir grup tarafından sıkıştırılmış ve darbecilerle çatışmaya girerek kurtulmayı başarmıştır. Çatışma sırasında Zekai Aksakallı’nın eşi kolundan yaralanmıştır.

Suikast girişiminin yaşandığı sırada Özel Kuvvetler Komutanlığının içeriden geçirileceği haberini alan Zekai Aksakallı, hemen harekete geçerek, yardımcı Semih Terzi’nin hain olduğunu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’e bildiren Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir’e vur emrini vermiştir. Darbenin büyük ölçüde kırılma noktası olarak gösterilen bu olaydan sonra korumaları ve güvendiği kişilerle Özel Kuvvetler Komutanlığına doğru yola çıkan Zekai Aksakallı, havadaki hain unsurlarca saldırıya uğramış ve kobra helikopterlerinden açılan ateş sonucunda çok sayıda koruması ağır şekilde yaralanmıştır. Yoğun saldırılara rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığını geri almayı başaran Zekai Aksakallı, bu bölgeyi aldıktan sonra darbecilerin büyük ölçüde etkinliğinin azalmasını sağlamıştır.

Türkiye’nin en karanlık günlerinden birinin yaşandığı 15 Temmuz’da göstermiş olduğu başarı sayesinde 15 Temmuz’un kahramanları arasında yerini almıştır. Darbe girişimi sonrasında da pek çok önemli görevi başarıyla yerine getiren Zekai Aksakallı, Suriye’de Türkiye’nin büyük ölçüde başarılı olmasını sağlamıştır.

28 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında, 15 Temmuz’da göstermiş olduğu başarı ve kahramanlıktan dolayı terfi etmesine daha bir yıl olmasına rağmen terfi ettirilmiş ve Korgeneral rütbesine getirilmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinde ise 2. Kolordu Komutanı olarak atanmış ve halen bu görevini başarıyla sürdürmektedir.

Zekai Aksakallı Askeri Kariyeri!

2009 yılında Tuğgeneral rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey komuta kademesine getirilmesinin ardından çeşitli birimlerde kritik görevlerde bulunmuştur. Kısa süre sonra 2013 yılında Askeri Şura Kararı ile 1. Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Zekai Aksakallı , Tümgeneral rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı ve 2013 – 2017 yılları arasında bu görevi başarıyla yürüttü. Özellikle Özel Kuvvetler Komutanı olduğu sırada gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

24 Ağustos 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile ortaklaşa yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonunda komutanlık görevinde bulunmuş ve Suriye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında; Cerablus ve El – Bab bölgelerinde IŞID terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesini sağlamış ve bu bölgeleri terörist unsurlardan temizlemiştir.

2017 yılında 2. Kolordu Komutanı olarak görev yapmaya başlayan Zekai Aksakallı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başarılı birçok operasyona hala imza atmaktadır.

Zekai Aksakallı’nın Özel Hayatı!

1962 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Zekai Aksakallı, 17 yaşında Erzurum Lisesinde eğitim gördüğü yıllarda Avusturya Liseler Arası Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve 397 sporcu arasından 27. olarak önemli bir başarıyla yurda dönmüştür. İlerleyen tarihlerde askeri kariyerine başlayan Zekai Aksakallı 1984 yılında aktif askerlik hayatına başlamıştır . Evli ve iki çocuk babası olan Zekai Aksakallı iyi derecede İngilizce bilmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında göstermiş olduğu başarılar ve Suriye operasyonlarından sonra tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler arasında yerini almıştır.