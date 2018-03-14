​Güne hızlı bir başlangıç yapan Başkan Tiryaki, bölgedeki şantiyeleri denetledi

Başkan Tiryaki’nin ilk durağı Altındağ Belediyesi’nin Gültepe Caddesi üzerine yapacağı Tapu Kadastro İlçe Hizmet Binasışantiyesi oldu.

Binanın yapılacağı yeri gezen Başkan Tiryaki, daha sonra Hamamarkası’na geçti ve konut bölgesi olarak ayrılan bölgeyi gezdi.

Altındağ artık kamu kurum ve kuruluşlarının göz bebeği

Altındağ’ın yapılan yatırımlarla büyük bir değişim yaşadığını hatırlatan Başkan Tiryaki, bu sayede bölgenin her geçen gün değer kazandığını söyledi. Başkan Tiryaki, Altındağ’ın kısa sürede kamu kurum ve kuruluşlarının gözdesi haline geldiğini belirterek yapılacak Tapu Kadastro İlçe Hizmet Binası’nın bu duruma bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Daha sonra yine Altındağ Belediyesi’nin yaptığı Hamamarkası’ndakikonut projesini inceleyen Başkan Tiryaki, konutların bir kısmının kullanıma hazır hale geldiğini, bir kısmında ise inşaatların devam ettiğini ifade etti. Başkan Tiryaki, Hamamarkası’nın artık bir cazibe merkezi olduğuna ve bölgede 28 konut projesinin daha devam ettiğine dikkat çekti.