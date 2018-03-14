  • BIST 118.709
  • Altın 164,881
  • Dolar 3,8639
  • Euro 4,7871
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C

​Güne hızlı bir başlangıç yapan Başkan Tiryaki, bölgedeki şantiyeleri denetledi

»
​Güne hızlı bir başlangıç yapan Başkan Tiryaki, bölgedeki şantiyeleri denetledi
Başkan Tiryaki’nin ilk durağı Altındağ Belediyesi’nin Gültepe Caddesi üzerine yapacağı Tapu Kadastro İlçe Hizmet Binasışantiyesi oldu.

Binanın yapılacağı yeri gezen Başkan Tiryaki, daha sonra Hamamarkası’na geçti ve konut bölgesi olarak ayrılan bölgeyi gezdi.

Altındağ artık kamu kurum ve kuruluşlarının göz bebeği

Altındağ’ın yapılan yatırımlarla büyük bir değişim yaşadığını hatırlatan Başkan Tiryaki, bu sayede bölgenin her geçen gün değer kazandığını söyledi. Başkan Tiryaki, Altındağ’ın kısa sürede kamu kurum ve kuruluşlarının gözdesi haline geldiğini belirterek yapılacak Tapu Kadastro İlçe Hizmet Binası’nın bu duruma bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Daha sonra yine Altındağ Belediyesi’nin yaptığı Hamamarkası’ndakikonut projesini  inceleyen Başkan Tiryaki, konutların bir kısmının kullanıma hazır hale geldiğini, bir kısmında ise inşaatların devam ettiğini ifade etti. Başkan Tiryaki, Hamamarkası’nın artık bir cazibe merkezi olduğuna ve bölgede 28 konut projesinin daha devam ettiğine dikkat çekti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 24. Haftası’nda Manisa deplasmanında boy gösterdi26 Şubat 2018 Pazartesi 13:17
  • Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ Hamamönü'nü ziyaret etti23 Şubat 2018 Cuma 08:39
  • Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi21 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’i ağırladı20 Şubat 2018 Salı 12:46
  • TFF 3. Lig’in 23. Haftası’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:06
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret etti16 Şubat 2018 Cuma 10:58
  • Altındağ Belediyesi ile SGDD’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:54
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  • Ak Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde şölen havasında gerçekleştirildi08 Şubat 2018 Perşembe 15:19
  • Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Altındağ Belediyesi, kısa süre önce evleri yanan vatandaşlara yardım eli uzattı06 Şubat 2018 Salı 13:53
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim