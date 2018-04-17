Güneşe Aldanan Yanar!

Dr. Buğra Buyrukçu

Güneşe aldanıp çeşitli sağlık sorunları yla karşılaşabilirsiniz. En sık görülebilecek sorun ise güneş lekeleri ve çil.

Yurdun büyük bölümünüetkisi altına alan yaz havası, güneşe hasret her yaştan insanı sokakla buluşturuyor. Güneşli günlerin başlamasıyla birlikte güzel havaların tadını çıkarmak isteyenler bu fırsatı kaçırmıyor. Ancak güneşin faydası kadar, gerekli tedbirler alınmaz ise ciddi zararları da var. Kanserden cilt lekeleri ne kadar çok çeşitli sağlık sorunu ile karşılaşmak mümkün. Bunun önüne geçmek için tedbir şart.

Yaz Kış, Sabah Akşam…

Güneşin yol açtığı cilt lekeleri nin ise en fazla görülen sağlık ve estetik sorun olduğunu unutmayalım. Çiller iki gruba ayrılıyor ve çoğunlukla burun, alın, yanaklar ve omuz gibi bölgelerde ortaya çıkıyor. Birinci gruptaki basit çiller tam yuvarlak ve küçük çivi başı büyüklüğünde. İkinci gruptaki güneş yanığı çiller ise genellikle koyu, düzensiz, pürüzlü kenarlara sahip ve daha büyük. Çillerden korunmak için yaz aylarında sabah-akşam, kış aylarında ise günde bir kez hem yağda hem suda çözünen 50 faktör krem kullanmak gerekiyor. Hidrokinon kojik asit içeren kremler idealdir ve düzenli kullanılmasında fayda var.

Çillere Karşı En Etkin Yöntemler

Oluşan çillere karşı ise kriyoterapi veya lazer uygulamaları bulunuyor. Yüz ve eller gibi vücudun herhangi bir yerindeortaya çıkan güneş lekeleri, kriyoterapi yani dondurma yöntemiyle birkaç seansta ortadan kalkabiliyor. Yine dünyada leke gidermede kullanılan en güvenilir ve etkili yöntemlerden biri de lazer uygulaması. Bu uygulama, uzman hekimler tarafından yapıldığında derinliğine göre 6 ila 8 seans sonrasında lekeler kaybolabiliyor. Bir diğer etkili çözüm ise akupunktur yöntemi ile galvanik akım kullanılarak çillerin alınması...