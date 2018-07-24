Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nden uygun fiyata satılık daire

“GÜNEYPARK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ” KAPSAMINDA YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN 97 KONUT İLE 5 TİCARİ DÜKKAN İÇİN SATIŞ İHALESİNE ÇIKILACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında konut ve ticaret alanlarını satışa çıkarıyor.

İlkbahar Mahallesi Çankaya adresinde yer alan 97 konut ve 5 ticari dükkan ihale usulüyle satışa sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN UYGUN FİYATA DAİRE

Hemen teslim ve peşin olarak satışa sunulacak konutların fiyat aralığı ise 220-700 bin lira arasında değişiyor.

2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 daire tiplerinin yer aldığı konutların büyüklükleri de 101 ve 210 metrekare arasında.

Turan Güneş Bulvarı ve İmrahor Vadisi’ne cepheli Mogan ve Eymir Gölü manzaralı bir alanda depreme dayanıklı inşa edilen "Güneypark Konutları", sosyal donatıları, peyzaj düzenlemesi ve teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

KALAN KONUTLAR İÇİN SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık usulü ihaleyle satışa çıkarılan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, “(0312) 507 25 60 numaralı” telefondan ya da Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5, Kat:14 Yenimahalle adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na başvurarak bilgi alabilecek.