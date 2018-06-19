Günlük Kullanımda Konfor Adına Fark Yaratan Nike Çanta Modelleri

Phil Knight, henüz bir üniversite öğrencisi iken, aynı zamanda Oregon Üniversitesi’nin başarılı antrenörü Bowerman’ın çalıştırdığı, orta mesafe koşucuları arasında yer alıyor.

1962 yılında Knight’ın aklına, Japonya’da ileri teknoloji ile üretilen, uygun fiyatlı spor ayakkabıları ithal etmek geliyor. Ardından Bowerman ve Knight bir şirket kuruyor. Çok geçmeden de istedikleri niteliklere sahip olan ayakkabıları ithal etmeye başlıyorlar. Bu ayakkabılar kısa bir süre sonra Amerikalılar tarafından keşfediliyor. 1966’ya gelindiğinde ise Kaliforniya’da Nike adı ile markanın ilk perakende mağazası açılıyor.

Günümüzde artık dünyanın en güçlü spor markalarından biri olan Nike, ilk motivasyonun; insan bedeninin potansiyel gücüne duyduğu inanç olduğunu söylüyor. Alınabilecek en üstün başarıyı elde etmek için, bu potansiyel üzerinde çalışmayı ilke edindiğine dikkat çekiyor. 2000 yılında Türkiye’de de bir merkez ofisi açan Nike, dünyanın en iyi sporcularının performansına destek veriyor. Bill Bowerman atletlerin performansına mümkün olan en üstün teknoloji ile katkı sağlamak için, tasarım çalışmaları yapıyor. Bunun sonucu olarak ortaya mükemmel tasarımlar çıkıyor.

Nike Erkek Çanta Modelleri

Spor giyimden vazgeçmeyenlerin ve günlük giyimde spor stili tercih edenlerin şıklığını tamamlayan en önemli aksesuarlar arasında spor çanta modelleri yer alıyor. Nike erkek spor çanta modelleri ise hem konfor hem de kalite açısından en çok tercih edilen markalar arasında bulunuyor. Nike çantalar; futbol, her türlü egzersiz ve antrenman, fitness ve günlük kullanım için birbirinden farklı tasarımları ile dikkat çekiyor. Nike çanta modelleri; farklı renkler, desenler, hareketli ve sade tasarımları ile kullanıcılarına çok zengin seçeneklerden oluşan koleksiyonlar sunuyor.

Su geçirmeyen yapıda, aşınmaya karşı dayanıklı kaliteli malzeme ile üretilen Nike erkek çanta modelleri, sırtta ya da elle taşımaya uygun kullanışlı sapları ile dikkat çekiyor. Yan fermuarlı, file cepli sırt çantaları, çapraz olarak kullanılabilecek özellikteki askılara sahip çantalar, çift taşıma saplı çantalar gibi farklı modeller bulunuyor. Değişen hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanan Nike çanta modelleri açık havadaki antrenmanlara, yürüyüşlere ve günlük kullanıma uygun niteliklerle üretiliyor. Çift fermuarlı ana bölmeler kullanım kolaylığı sunuyor. Dolgulu, ayarlanabilir omuz askılı, notebook ve kaykay da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz geniş hacimli Nike çanta modelleri barcin.com’da sizleri bekliyor.

Nike Kadın Çanta Modelleri

Klasik, spor ve modern tasarımları ile Nike kadın çanta modelleri stilinizi tamamlamanız için birçok farklı seçenek sunuyor. Nike çantalar, günlük kullanımda spor stili tercih eden kadınlar için daima göz alıcı koleksiyonlar oluşturuyor. Nike çanta modelleri uyumlu renklerin kombinasyonuyla ya da tek renkli tasarımları ve kaliteli işçilikleriyle kadınlara konforlu kullanım sunuyor. Sırt çantalarından, torba modellere, çapraz olarak kullanabileceğiniz askılarda, ayarlanabilir ve dolgu saplara farklı niteliklere sahip zengin bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarınızı, telefonunuzu, şarj cihazınızı, ajandanızı ve mousenizi alabilecek iç hacme sahip çok yönlü çantalar, şık ve zarif görünümleri ile kadınların gönlünü çalıyor. Spor salonunda ya da açık havadaki her türlü antrenman ve egzersiz için kullanılabilecek Nike çantalar, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı özellikleri ile kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Dikey fermuarlar, çift fermuarlı ana bölmeler, fermuarlı yan cepler, dolgulu ayarlanabilir askılarla kullanım konforunu arttırmaya yönelik pek çok detay bulunuyor.

Nike Çocuk Çanta Modelleri

Marka, erkek ve kadın kullanıcıları olduğu kadar kız ve erkek çocuklarını da düşünüyor. Nike çocuk çantaları nitelikli özellikleri ile konfor ve kaliteyi bir arada sunuyor. Modern tasarım ve kaliteli malzeme ile üretilen Nike çocuk çanta modelleri arasında sırt çantaları, saplı ve askılı çantalar, kız çocuklara özel çanta modelleri bulunuyor. Değişen hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı Nike çocuk çanta modelleri okulda, futboldan basketbola her türlü spor faaliyetinde rahatlıkla kullanılabiliyor. İç taşıma hacminin genişliği ile her türlü ekipman ve kitap rahatlıkla taşınabiliyor.

Nike Çanta Fiyatları

Kadın, erkek ve çocuklara özel ürünler tasarlayan Nike, tüm tasarımlarında kaliteye ve yüksek dayanıklılığa özen gösteriyor. Bu çanta tasarımları değişen ebatlarına göre değişen taşıma kapasitelerine sahip oluyor. Nike çanta fiyatları, tasarımlarda kullanılan malzemeye, işçiliğe, ebatlarına ve kullanım amacına göre farklılık gösteriyor. Oldukça zengin bir ürün yelpazesine sahip olan barcin.com, Nike çanta modellerini keşfetmeniz için sizleri bekliyor.