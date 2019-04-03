Günün Özeti Haberler (Videolu)

Günün önemli gelişmelerini sizler için hazırladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "2036 yılı tahmini verilerine göre, Türkiye, önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına girecek. Öngörülerimize göre İstanbul Havalimanı yaklaşık 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek. Tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak" dedi.

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YSK 7 ilçede oy sayım durdurma kararını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) olağanüstü toplantısı sonucu 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı. Oylar yeniden sayılacak.

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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mart ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, üretici fiyat endeksi de yüzde 1,58 arttı.