Günün Özeti Haberler (Videolu) - Güncel Haberler - Özet Haberler Ankara

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Günün Özeti Haberler, Ali İhsan Yavuz:"Organize bir usulsüzlük söz konusu", Teröristlere bir darbe daha, 42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı, Bu kez pusuda yatan bir fare haberi yer almaktadır. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Ali İhsan Yavuz:"Organize bir usulsüzlük söz konusu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Organize bir suistimal var. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya başvuracağız" dedi.

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'Teröristlere bir darbe daha'

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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'42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı'

Kilis'te 42 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanan 93 yaşındaki Ali Hamurlu, yeniden muhtar seçildi.

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'Bu kez pusuda yatan bir fare'

Antalya'da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi.