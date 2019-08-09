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3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Dudu Güneş'i (81) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira dolandıran 3 kişiden 1'i, polis tarafından yakalandı.

Güvenlik 09.08.2019, 16:00 09.08.2019, 20:04
3 telefon dolandırıcısından 1'i yakalandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Dudu Güneş'i (81) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira dolandıran 3 kişiden 1'i, polis tarafından yakalandı.
10 gün önce meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi, Dudu Güneş'i telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka kartın hırsızların eline geçti, paralarını biz koruma altına alacağız" dedi. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle bankada iki ayrı hesabında bulunan toplam 90 bin lirayı çeken Dudu Güneş, evinin önüne 06 FU 734 plakalı otomobille gelen şüphelilere teslim etti. İki gün sonra dolandırıldığını anlayan Dudu Güneş, polise şikayette bulundu.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı tespit etti. Araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü Harun E.'nin Ankara’nın Pursaklar ilçesinde olduğu tespit edildi. Beypazarı Asayiş ve Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yapılan operasyonda Harun E. yakalanarak gözaltına alındı. Harun E., sorgusunda parayı Muhammet S. ve kardeşi Ali S.'nin aldığını ileri sürdü. Harun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Muhammet ve Ali S. kardeşlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
 

#ankara #3 telefon dolandırıcısından 1i yakalandı
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