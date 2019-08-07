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Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde polisin durdurduğu araçta 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik 07.08.2019, 14:59 07.08.2019, 15:06
Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde polisin durdurduğu araçta 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araçta kaçak tütün saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları çalışmada aracın plakasını tespit etti, sahibinin Sedat Y. olduğunu belirledi. Sedat Y. yönetimindeki araç, İstasyon Caddesi'nde durdurularak arama yapıldı. Araçta, 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan Sedat Y.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
#operasyon #kaçak tütün #ankara haberleri #ankara
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