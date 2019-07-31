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Ankara'da otomobil, sebze yüklü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

ANKARA'da sebze yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki patlıcanlar ise yola saçıldı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde...

Güvenlik 31.07.2019, 08:01
Ankara'da otomobil, sebze yüklü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
ANKARA'da sebze yüklü kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki patlıcanlar ise yola saçıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde meydana geldi. Ovacık yönüne giden, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VJ 920 plakalı otomobil, aynı yöne giden Naci Kaçkan yönetimindeki 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobil kaldırıma çıkarken, çarpmanın şiddetiyle kamyonet ise refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü sıkışarak yaralandı, kamyonetteki patlıcan ve fasulyeler de yola saçıldı. 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan caddenin Ovacık yönü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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