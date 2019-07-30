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Ankara'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
ANKARA'da, 11 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan E.Y., tutuklandı. Etimesgut ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen...
Güvenlik 30.07.2019, 23:21 30.07.2019, 23:31
Ankara'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
ANKARA'da, 11 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan E.Y., tutuklandı.
Etimesgut ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olaylarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma kapsamında bir eve giren E.Y. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan araştırmada E.Y.'nin, 7 ayrı açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ile 2 uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğunu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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