Ankara'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA'da, kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Eray Karabay (27), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Mahallesi yönüne giden Eray Karabay yönetimindeki 06 ZDN 46 plakalı otomobil Ayaş Caddesi'ne çıkan varyantta kontrolden çıkarak kaldırıma çapıp takla attı. Karabay, ters dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Karabay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ayaş Caddesi'nin Fatih Mahallesi yönündeki bir şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri yol üzerinde işaretleme yaparak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.Karabay'ın cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından otomobil de çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.