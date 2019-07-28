Flaş HaberPolis Memuru Taha Uluçay Şehit Oldu
Son Dakika
Ankara'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
ANKARA'da, kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Eray Karabay (27), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi'nde meydana geldi.
Güvenlik 28.07.2019, 08:18 28.07.2019, 09:45
ANKARA'da, kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Eray Karabay (27), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Mahallesi yönüne giden Eray Karabay yönetimindeki 06 ZDN 46 plakalı otomobil Ayaş Caddesi'ne çıkan varyantta kontrolden çıkarak kaldırıma çapıp takla attı. Karabay, ters dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Karabay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Karabay'ın cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından otomobil de çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
27°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2019
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0