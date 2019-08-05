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'Avcı kız' çetesi 4 ayda yaklaşık 250 bin lira gasp etmiş
ANKARA'da, 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çetenin, ağına düşürdükleri 105 kişinin yaklaşık 250 bin...
Güvenlik 05.08.2019, 18:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda geçen 23 Temmuz'da yapılan operasyonda 125 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in bizzat katıldığı baskınlar sırasında gözaltına alınanlardan şüphelilerden 99’u adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 8’i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 36’sı sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 55 kişi ise tutuklandı. Firari durumda bulunan 7 kişiden 2’si ise önceki gün yakalandı. Bu kişilerden biri bugün getirildiği Ankara Adliyesi'nde tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 56 oldu.
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