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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı
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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Güvenlik 18.10.2019, 13:14 18.10.2019, 14:18

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#EYP #imha #Milli Savunma Bakanlığı #tsk
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