Boşanma davası açan eşini bıçaklayıp, poşetle boğarak öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Mehmet Nevzat Y. (56), evi terk ederek boşanma davası açan eşi Fatma Hülya Y.'yi (48), başına sert bir cisimle vurup, boynundan bıçakladıktan sonra, başına poşet geçirerek öldürdü. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, dün PTT'de kurye olarak çalışan Fatma Hülya Y.'nin Keçiören'de 2 çocuğuyla yaşadığı evinde meydana geldi. Emekli memur Mehmet Nevzat Y., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek boşanma davası açan eşi Fatma Hülya Y. ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Mehmet Nevzat Y., iddiaya göre eşinin başına sert bir cisimle vurduktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla boynundan bıçakladı. Mehmet Nevzat Y., daha sonra eşini, başına poşet geçirip boğarak öldürdü.

Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Hülya Y.'nin öldüğü belirlendi. Kadının cesedi, evde yapılan incelemenin ardından otopsi için, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Mehmet Nevzat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



