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Duvara çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Çankaya'nın Cebeci semtinde meydana geldi.

Güvenlik 14.08.2019, 19:49 14.08.2019, 22:56
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Duvara çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Çankaya'nın Cebeci semtinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı yönüne giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DR 9668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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