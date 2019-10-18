Emniyet Teşkilatı Havacılık Dairesi 38. yılını kutluyor

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - "Emniyet Teşkilatının gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılan Havacılık Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki hava araçlarıyla 38 yıldır vatan semalarında güvenliği sağlıyor.

Polis muhabere sisteminde "kanat" olarak tabir edilen hava araçlarıyla suç ve suçluyla mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havacılık Dairesi Başkanlığı, kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gökyüzünde mesai yapan polis havacılık ekipleri, terörle mücadeleden trafiğe, kaçakçılıktan afet bölgelerinden görüntü aktarmaya kadar birçok alanda etkin olarak görev alıyor.

- İlham kaynağı balon oldu

AA muhabirine, kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, dairenin kuruluş hikayesinin, 19. yüzyılın sonlarında o dönemin polis yöneticilerinin, İstanbul'da tanıtımı yapılan "Parsuval" marka bir balonu görmesi ve Emniyet Teşkilatında bir havacılık biriminin olması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Bu amaçla yola çıkan yöneticilerin, teşkilatta topladıkları parayla "Emniyet Umumiye Tayyaresi" alındığını anımsatan Senirkentli, uçağın, o dönemde savaş halinde bulunulduğu için daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülerek Osmanlı ordusuna hibe edildiğini anlattı.

Senirkentli, "Daha sonra havacılık hem dünyada hem de ülkemizde hızla gelişmeye başlıyor. 19 Ekim 1981'de dönemin yöneticileri, Almanya'dan hibe edilen 18 adet SA-318C Alouette helikopteriyle dairenin kuruluşunu sağlıyorlar." dedi.

- "Daire başkanlığımız belki de hiç olmadığı kadar güçlü"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ilk olarak Havacılık Daire Başkanlığını vurduğunu hatırlatan Senirkentli, saldırıda 7 personelin şehit olduğunu, dairenin büyük hasar gördüğünü kaydetti. Senirkentli, darbe girişiminden sonra da 41 pilottan 36'sı ile çok sayıda personelin atıldığını ifade etti.

Darbe girişiminin ardından dairenin yeniden yapılanmayla adeta ikinci kuruluşunu yaşadığını belirten Senirkentli, "Burada gördüğünüz personelin hemen hemen tamamı, 2016'dan sonra dairemiz tarafından yetiştirilen personeldir. Bunlar sadece pilot olmakla kalmadılar aynı zamanda ihtisas kurslarını da tamamladılar. Bir kısmı Skorsky S70 Black Hawk helikopterlerde ve uçurduğumuz uçaklarda birinci pilot oldu. Aralarından test tecrübe pilotları, uçuş yer emniyetçiler ve öğretmen pilotlar yetiştirdik. Şu anda Allah nazardan saklasın, daire başkanlığımız belki de hiç olmadığı kadar güçlüdür." diye konuştu.

15 Temmuz sonrası sürecin, kendileri için hiç kolay olmadığını dile getiren Senirkentli, FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'da F-16 uçaklarıyla vurduğu dairenin yeniden yapılması kararıyla çalışmaların başladığını anımsattı.

Yeni tesislerin ileriyi de düşünerek yapıldığını vurgulayan Senirkentli, "15 Temmuz 2016'da vurulan bu yer, 15 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanımızın video konferansla katıldığı törenle resmen açıldı. Son 3 yılda bu hale geldi. Bu tesis ve yetiştirdiğimiz personel, darbecilere verilen en güzel cevaptır." dedi.

- İHA ve İKU'lar etkin olarak kullanılıyor

Senirkentli, polis havacılığın gelecekteki ihtiyaçları da düşünülerek, modern teknolojiyle yapılan yeni tesislerin özelliklerini anlattı.

Dairenin envanterindeki İHA ve insanlı keşif uçaklarıyla (İKU) yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Senirkentli, "İHA ve İKU'larla başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere terör tehdidinin olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde uçuyoruz ve terörle mücadele ediyoruz. Bunun yanında narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı gibi konularda çalışıyoruz. Bunu tek başımıza da yapmıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sıkı bir iş birliği halinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu hava araçlarının afetlerde de kullanıldığını belirten Senirkentli, afet bölgesinde araçlarla havadan alınan görüntülerin anlık olarak ilgili birimlere aktarıldığını söyledi.

- "Hayallerimiz halen bitmedi"

Dairede bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara değinen Senirkentli, şunları kaydetti:

"Kafamızdaki hayallerimiz halen bitmedi. Allah nasip ederse teşkilatımıza yakın zamanda bir kargo uçağı kazandırmayı umuyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine daha yoğun katılmak istiyoruz. Bu nedenle de arama kurtarma helikopterlerimiz olsun istiyoruz. Keşif gözetleme maksatlı uçak filomuzu daha da genişletmek istiyoruz. Teröristle mücadelemize katkı vermesi için 2020'de Atak helikopterlerini bekliyoruz."

- Şehitler unutulmadı

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin attığı bombanın, apronda düştüğü yere yapılan anıt dikkat çekti. Anıtta, 7 şehidin isimlerinin yanı sıra "Bu dünya böyle bir ihanet görmedi" ifadesi yer alıyor.