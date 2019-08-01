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Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı
ANKARA'da, zihinsel ve bedensel engelli B.B. (25) adlı kadına tecavüz ettiği öne sürülen servis şoförü Hasan B. (54), mahkemece tutuklandı. Olay, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi. Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören...
Güvenlik 01.08.2019, 13:39
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|P
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|3. Barcelona
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